A Fisherman's Tale è ora disponibile su PS VR2

A Fisherman’s Tal, sviluppato da InnerSpaceVR e pubblicata da Vertigo Games, è un’opera ambientata in un mondo ricorvisivo e particolareggiato. Cosa significa essere intrappolati all’interno di una replica in un mondo virtuale sfuggente?A Fisherman’s Tale è una storia che spiega come liberarsi dalle illusioni per trovare la verità. E chissà, potreste imparare qualcosa su voi stessi lungo la strada.









Al suo interno, s’infrangeranno ben più di un paio di leggi della fisica in rompicapi VR sconvolgenti in cui s’incontreranno alcuni degli aiutanti più stravaganti che abbiano mai messo piede in un gioco VR, e si utilizzeranno le mani per raccogliere, lanciare, combinare e usare ogni tipo di oggetto in una gloriosa realtà virtuale completamente immersiva. Si giocherà con un piccolo modellino di faro, all’interno proprio di un faro per scoprire la verità al centro di una storia insolitamente elevata, esclusivamente in VR.