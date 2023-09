Company of Heroes Collection in arrivo su Nintendo Switch

Company of Heroes Collection, sviluppato Fereal Interactive, arriverà su Nintendo Switch molto presto. Già, nessuna data d’uscita effettiva, nonostante si possa presumere che il lancio potrebbe avvenire molto presto. Lo strategico, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, è da sempre apprezzato dagli appassionati e dai classici neofiti del genere.









Company of Heroes Collection segna il debutto su console del gioco che ha ridefinito il genere degli strategici in tempo reale, grazie a campagne epiche basate sulla liberazione della Francia da parte delle Forze Alleate nella Seconda Guerra Mondiale. Da assalti storici sulla spiaggia dello sbarco del D-Day fino alla battaglia di Normandia, i giocatori potranno comandare sia le Forze Alleate che quelle dell’Asse in un’offerta ricca di azione, che include sia il gioco base che le sue due espansioni – Opposing Fronts e Tales of Valor – in un unico pacchetto. Company of Heroes Collection supporterà solo le modalità per giocatore singolo al lancio, mentre il multiplayer è previsto per un aggiornamento successivo al lancio.