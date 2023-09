Codemasters annuncia EA Sports WRC

Codemasters ha presentato EA Sports WRC, il nuovo videogioco di rally su licenza ufficiale FIA World Rally Championship in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Combinando l’Unreal Engine con la fisica della serie DiRT Rally, EA Sports WRC offre tappe più lunghe e dettagliate di quanto fosse possibile in precedenza, con 18 località ufficiali del FIA World Rally Championship e oltre 600 km di tratti impervi su asfalto, ghiaia e neve. Il gioco vanta anche 10 veicoli WRC, WRC2 e Junior WRC attuali e 68 delle auto da rally più iconiche, che abbracciano 60 anni di questo sport. In collaborazione con i team e i produttori ufficiali del WRC, come Ford, Toyota e Hyundai, ogni veicolo è stato costruito per affrontare tutte le sfide che si presenteranno nel corso della stagione.

“EA Sports WRC è la forma più pura di motorsport, in cui ogni tappa è una lotta contro il tempo, il terreno e sé stessi“, ha dichiarato Ross Gowing, Senior Creative Director di Codemasters. “Questo è il gioco di rally che abbiamo sempre voluto realizzare, combinando la profonda conoscenza e l’esperienza del nostro studio con la potenza della licenza ufficiale WRC, che rappresenta il vertice del motorsport rallistico. Il nuovo motore di gioco ci ha permesso di spingere il rally ai limiti del possibile e le funzionalità aggiuntive, tra cui Builder e Moments, offrono ai giocatori ancora più modi di interagire con lo sport che amano.”

Grazie al feedback dei piloti, tra cui l’ex pretendente al titolo FIA Junior WRC e campione del FIA European Rally Championship ERC3 nel 2023, e del game designer Jon Armstrong, i giocatori possono scegliere un assetto da pilota professionista che rispecchia l’esperienza in cui si imbattono i piloti ogni settimana di gara. I nuovi giocatori possono personalizzare la maneggevolezza, che gli consente di effettuare regolazioni che li aiutino a padroneggiare la sfida fuoristrada giocatore contro ambiente. Il realismo si estende anche all’audio, che riproduce i dettagli più intricati di ogni auto, e alle nuove note di ritmo, compresi i comandi semplificati per i piloti alle prime armi, che forniscono al giocatore le informazioni necessarie per affrontare ogni tappa.

EA Sports WRC supporterà il multiplayer cross-platform a 32 giocatori, che permette di competere tra amici e con la più ampia comunità di rally. Utilizzando EA Racenet, l’applicazione di EA dedicata alle corse, i Club fungono da centri di aggregazione per la community, offrono tornei personalizzati multi-piattaforma e consentono di gareggiare in qualsiasi luogo e periodo dell’anno. Oltre agli eventi personalizzati, i Moments, aggiornati quotidianamente nel gioco, offrono ai giocatori la possibilità di rivivere scenari cruciali della stagione 2023 insieme a eventi tradizionali tratti dagli archivi di questo sport.

EA Sports WRC sarà disponibile dal 2 novembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Chiunque effettui il pre-order avrà diritto all’accesso anticipato dal 31 ottobre.