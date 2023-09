Payday 3: annunciata un'open beta su PC e Xbox

Deep Silver e Starbreeze hanno annunciato una sessione di open beta si Payday 3 che si terrà questo fine settimana su PC e su Xbox Series X|S. I possessori di PlayStation 5, purtroppo, rimarranno ancora una volta a bocca asciutta.

I server apriranno i battenti l’8 settembre e si chiuderanno il successivo 11 settembre, permettendo a tutti gli interessati di partecipare giacché non servirà alcun invito per accedere. Gli sviluppatori precisano però che l’open beta si basa su una versione del gioco risalente ad aprile 2023, pertanto non rappresenta la qualità del gioco finale. Lo scopo della sessione di prova è quello di identificare potenziali problemi con i server prima del lancio.

L’open beta di Payday 3 includerà quattro personaggi giocabili, una rapina classica, e il sistema di progressione con il level cap che corrisponde al livello Infamia 22, mentre il livello di Potenziamento delle Armi arriva fino a 8. Vi ricordiamo, infine, che Payday 3 sarà disponibile dal 21 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.