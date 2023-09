The Chant: annunciato il DLC gratuito The Gloom Below

Brass Token ha annunciato a sorpresa un DLC per The Chant intitolato The Gloom Below. Questo contenuto aggiuntivo sarà gratuito per tutti i possessori del survival horror pubblicato sul finire dell’anno scorso su PC e console (qui la nostra recensione).









Dopo essere sfuggiti agli orrori di Glory Island, The Gloom Below porta i giocatori nella fase successiva dell’avventura, nelle profondità di una fusione surreale e contorta tra The Gloom e il mondo reale. Lavorando al fianco della maledetta Famiglia Anton e seguendo le storie dei cultisti intrappolati, i giocatori devono combattere attraverso incontri imprevedibili e raccogliere gli ingredienti necessari per distruggere il cuore di The Gloom.

The Gloom Below sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 12 settembre.