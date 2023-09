Dark Atlas: Infernum, ecco l'annuncio

Dark Atlas: Infernum, primo e prossimo videogioco del team indipendente Night Council Studio, trasporterà i giocatori in un terrore degno di Scorn, uscito recententemente su PlayStation 5 ma già disponibile su Xbox e PC. Dopo un’ondata di violente tempeste elettriche, figure umanoidi dall’aspetto spettrale iniziano improvvisamente ad apparire nei salotti, nelle strade, nei parchi, nei negozi e nelle chiese.









Non si muovono. Non parlano. Non reagiscono. Gli scienziati sono sconcertati ma i veri stregoni del nostro tempo hanno avuto visioni, incubi e sogni premonitori in cui il mondo cade a pezzi e le tirannie proliferano e sette, organizzazioni segrete e culti demoniaci cercano un modo per ottenere il controllo di ciò che resta dell’umanità. S’impersonerà Natalia Asensio, ex Gran Maestro del più antico ordine occulto dell’Occidente: il Consiglio Notturno. Il suo compito sarà discendere scendere negli abissi sua mente, percorrendo i sentieri dell’inferno e cercare risposte a ogni mistero. Sarà fondamentale sbloccare i suoi ricordi, resistere all’influenza dell’enigmatico personaggio conosciuto come “La Parola” e trovare la via d’uscita dal labirinto in cui si ritroverà rinchiusa.