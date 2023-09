Bang-on Balls Chronicles è in arrivo a ottobre

Exit Plan Games e Untold Tales hanno annunciato che Bang-On Balls Chronicles verrà lanciato su PC, PlayStation, Xbox e Switch il 5 ottobre 2023. Bang-on Balls Chronicles è un’avventura sandbox open-world goffa e distruttibile ricca di contenuti con combattimenti, piattaforme, personalizzazione del personaggio e un’esperienza di caccia al tesoro da collezionare, che si potrà in singolo o in cooperativa. A lavorare al gioco, è stato un team di sviluppatori di grande esperienza che ha già lavorato su titoli AAA come The Witcher 3, Gears of War, Cyberpunk 2077 e Bulletstorm.











“Nel corso della nostra carriera, abbiamo realizzato giochi che richiedevano un altissimo livello di produzione su molti fronti. Controlli serrati, gameplay vario, design dei livelli intelligente, carichi di contenuti, intricati sistemi di intelligenza artificiale, l’elenco potrebbe continuare. Tutto affinché questi enormi le mappe sembravano vive e divertenti da giocare per ore e ore. Anche se ora siamo uno sviluppatore indipendente, abbiamo applicato esattamente lo stesso approccio e gli stessi standard qui. Il gioco è fondamentalmente costruito attorno all’idea di dare ai giocatori qualcosa che sia assolutamente completo con “C’è una varietà di cose da fare ma è sempre divertente giocarci. È qualcosa che può essere facilmente attivato per qualche minuto di relax e ti fa sentire come se avessi fatto progressi, oppure è un gioco a cui giochi per 40 ore” o più”, ha dichiarato Damien Monnier, co-fondatore dello studio Exit Plan Games