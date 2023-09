Humankind: Cultures of Oceania è ora disponibile

Il nuovo DLC di Humankind, sviluppato da Amplitude e pubblicato da SEGA, è in uscita quest’oggi su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. Oltre a infoltire grandemente l’immaginario del titolo, con nuovi popoli, Cultures of Oceania è il primo DLC dedicato a nuove visioni e prospettive per il titoli dei creatori di Endless Dungeon, in uscita a breve.









Con l’aggiunta di ben sei nuove culture, arrivano anche altrettanti popoli come i Pama-Nyugan. Le lingue Pama-Nyungan erano parlate da gruppi che si diffusero nella maggior parte del territorio australiano dalla metà dell’Olocene. I Pama-Nyungan portarono con sé non solo la loro lingua e la loro organizzazione sociale, ma anche nuove pratiche culturali e artistiche. Al suo interno, inoltre, saranno presenti ben quindici eventi narrativi e ulteriori tracce musicali.