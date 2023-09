Warhammer 40,000: Rogue Trader, ecco la data d'uscita

Warhammer 40,000: Rogue Trader, sviluppato e pubblicato da Owlcat Games, arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 7 dicembre 2023. Si tratta di una proposta ambiziosa e tematicamente vicina a opere come X-COM, uno strategico in tempo reale che ha ottenuto un grande successo. Ecco, immaginate delle meccaniche simili in un’opera come Warhammer 40,000: Rogue Trader.









Il giocatore dovrà iniziare la sua avventura a bordo della sua personale, gigantesca nave vuota, viaggiando tra la moltitudine di sistemi all’interno della Distesa Koronus, una regione dello spazio appena mappata e incredibilmente pericolosa. Nonostante sia considerata una zona arretrata dell’Imperium, questa regione comprende un’enorme distesa di vuoto, piena di creature pericolose e prodigiose opportunità di profitto ed esplorazione.