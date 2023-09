Pokémon Scarlatto e Violetto: disponibile il nuovo DLC

Pokémon Scarlatto e Violetto, sviluppato da GameFreak e pubblicato da Nintendo, rende disponibile a partire da quest’oggi il nuovo DLC denominato Il tesoro dell’Area Zero – Parte I: La maschera turchese, che prevede una nuova ambientazione, chiamata Norvidia. Si tratta di un luogo immenso, affascinante e misterioso, in cui i giocatori potranno affrontare montagne all’apparenza invalicabili e imbattersi in affascinanti meleti.









Grazie a questo DLC, la già variegata esperienza di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si arricchirà ulteriormente con un viaggio di studio a Verdegiada, dove sarà possibile esplorare la ricca storia locale partecipando a una prova di orientamento che permetterà di ricostruire uno dei racconti più antichi tramandati nella splendida località montana. Tra le tante novità di questo contenuto scaricabile, sarà possibile incontrare nuovi amici e Pokémon come gli eroi Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e il leggendario Ogerpon.