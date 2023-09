Haunted House: ecco la data d'uscita

Haunted House, un classico horror sviluppato da Orbit Studio e supportata dall’azienda americana Atari, arriverà il prossimo 12 ottobre su PC e console. Ammodernato per le nuove generazione, l’obiettivo è farsi conoscere alle nuove generazioni di appassionati del medium ed estendersi ulteriormente ai giocatori di vecchia data. Debuttò, al tempo, su Atari 2600, cui è stata recentementa annunciata una nuova versione.









Nel titolo, i giocatori vestono i panni di Lyn Graves, la nipote del famoso cacciatore di tesori Zachary Graves. Quando Lyn apprende della scomparsa dello zio, si reca insieme ai suoi amici nella sua villa per indagare sull’accaduto, ma in breve tempo anche loro vengono trascinati nell’ombra. I giocatori dovranno attraversare pareti mutevoli, affrontare nemici inaspettati e dovranno superare ogni sorta di spavento per far ricongiungere Lyn e i suoi amici.