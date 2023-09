Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged: ecco il nuovo trailer

Milestone, lo studio di sviluppo meneghino esperto di racing game di vario genere, ha questo oggi rilasciato un nuovo trailer dedicato a How Wheels Unleashed 2 – Turbochared, di cui ha scritto il nostro Stefano Calzati. Quanto è stato mostrato, infatti, promette delle modalità di gioco e un approfondimento maggiore della campagna come giocatore singolo.









Oltre alle modalità preferite dai fan del primo capitolo, cinque nuovissime modalità di gioco amplieranno e diversificheranno l’esperienza di gara. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged riporterà i giocatori in città, dove i protagonisti Robert e Darla, insieme al loro assistente robotico XR046, sono chiamati a salvare la situazione e a ristabilire la pace dopo che una serie di creature sono state rilasciate per errore dal Professor Tanabe. Le scene d’intermezzo animate introdurranno i giocatori al background e alla personalità di ogni personaggio, immergendoli in un viaggio narrativo che li condurrà a battaglie mozzafiato contro cinque boss, nel tentativo di salvare il destino della città e dei suoi abitanti.