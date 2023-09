Shadows of Doubt: arriva l'aggiornamento Cheats and Liars

ColePowered Games ha annunciato l’imminente pubblicazione di un nuovo aggiornamento per Shadows of Doubt intitolato Cheats and Liars. Questo update introdurrà una serie di contenuti inediti per il videogioco investigativo a tinte stealth attualmente in Accesso Anticipato su Steam.









Questo update permetterà ai giocatori di indagare in casi di tradimenti, cercando le prove delle relazioni extraconiugali, infiltrandosi negli appartamenti delle persone e raccogliendo indizi utili a chiudere i casi di infedeltà. L’aggiornamento correggerà anche diversi bug e migliorerà la quality of life del titolo, oltre a introdurre il supporto alla tecnologia DLSS di Nvidia.

L’aggiornamento Cheats and Liars di Shadows of Doubt sarà disponibile dal 25 settembre.