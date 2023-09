Gloomhaven è ora disponibile su console

Durante l’ultimo Nintendo Direct, è stato annunciato che Gloomhaven era in dirittura d’arrivo su console, ma soprattutto su Nintendo Switch, tanto da essere presentato con un nuovo trailer. Disponibile in precedenza su PC, il videogioco di ruolo e strategia sviluppato da Flaming Fowl Studios e pubblicato da Asmodée Editions, si tratta di un adattamento dell’omonimo gioco da tavolo.









Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un classico dungeon crawler con ben diciassette mercenari giocabili in un’esperienza brutale e sanguinaria. Ricordiamo, inoltre, che Gloomhaven è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.