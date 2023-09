Octopath Traveler II arriverà su Xbox e Windows PC nel 2024

Sviluppato da Acquire e pubblicato da Square Enix, Octopath Traveler II, il videogioco di ruolo che ha conquistato un numero generoso di giocatori, arriverà su Xbox e PC all’inizio dell’anno prossimo. Già disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam, l’opera di Acquire è un’evoluzione del lavoro svolto in passato con il predecessore, proponendo tante nuove storie da vivere e molte ore di gioco.









La nuova trama, i personaggi e le caratteristiche del gioco lo rendono soprattutto azzeccato per i neofiti alla serie, pur conservando la struttura ludica dell’opera originale per i giocatori più esperti. I giocatori potranno seguire il viaggio di otto diversi protagonisti mentre esplorano varie location, sconfiggendo i nemici in battaglie strategiche a turni in un’avventura longeva.