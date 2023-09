Assassin's Creed Nexus VR in uscita a novembre

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Assassin’s Creed Nexus VR, l’esperienza per la realtà virtuale che permetterà agli utenti dei dispositivi Meta Quest di vivere in prima persona le avventure di tre celebri assassini. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay.









In Assassin’s Creed Nexus VR sarà possibile vestire i panni di Ezio Auditore, Connor Kenway e Kassandra, rispettivamente nell’Italia rinascimentale, nelle colonie inglesi in America durante la rivoluzione, e nell’Antica Grecia. Potremo combattere all’arma bianca, risolvere enigmi ed esplorare le varie location utilizzando questi tre protagonisti.

Assassin’s Creed Nexus VR sarà disponibile dal 16 novembre sui dispositivi Meta Quest 2, Meta Quest Pro, e Meta Quest 3.