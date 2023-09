The Division 3: Ubisoft conferma l'avvio dei lavori

Nessun trailer o comunicato altisonante, ma Ubisoft ha confermato di aver dato il via ai lavori su The Division 3.

Come riportato sulle colonne di Eurogamer, la compagnia francese ha reso noto che Julian Gerighty, attualmente creative director di Star Wars Outlaws, è stato nominato produttore esecutivo del brand The Division. Non è tutto, è stato fatto sapere che Massive Entertainment sta mettendo in piedi il team che si occuperà di sviluppare The Division 3.

Il progetto è dunque in uno stadio poco più che embrionale, pertanto potrebbe volerci un bel po’ prima di saperne di più, figuriamoci quanto manchi all’uscita del gioco. D’altronde Massive Entertainment è già impegnata in altri due progetti: oltre al già citato Star Wars Outlaws in uscita l’anno prossimo, questo dicembre vedrà la luce anche Avatar: Frontiers of Pandora.