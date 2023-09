Banishers: Ghosts of New Eden è stato rinviato al prossimo anno

Inizialmente prevista a novembre, l’uscita di Banishers: Ghosts of New Eden è stata rinviata di tre mesi, dunque all’inizio del prossimo anno.

“Abbiamo deciso di far slittare la release di questo nuovo franchise di tre mesi, dal momento che il mercato si prepara ad accogliere molti titoli Tripla A su PC e console entro la fine dell’anno,” si legge in un comunicato di Don’t Nod e Focus Entertainment. “Siamo convinti che pubblicare Banishers: Ghosts of New Eden in un periodo meno saturo potrà assicurargli l’attenzione che merita.”

Una decisione prettamente commerciale, quindi, per evitare un periodo sovraffollato. Per questo l’uscita di Banishers: Ghosts of New Eden è stata spostata al prossimo 13 febbraio 2024. Per ingannare l’attesa vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima.