Chroma Wars è ora disponibile su PC

Sviluppato e pubblicato da AgeofGames, Chroma Wars è da oggi disponibile su PC (Steam). L’opera è uno strategico a turni fra i più classici che ci siano, ed è soprattutto un’opera che propone battaglie tecno-fantasy sfaccettate e ricche di dettagli.

“Chroma Wars fonde grafica retrò e profondità strategica, offrendo ai giocatori l’opportunità di comandare eserciti fantascientifici in un download leggerissimo, sviluppato con la vecchia tecnologia Flash. Siamo entusiasti di presentare un altro dei nostri giochi retrò a una nuova generazione di giocatori e ci auguriamo che i nostri sforzi per far rivivere questi classici vengano apprezzati“, ha dichiarato Fabio Belsanti.