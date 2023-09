Lords of the Fallen: ecco una panoramica sul gameplay

CI Games ha confezionato un nuovo trailer che offre una panoramica sul gameplay di Lords of the Fallen, l’action RPG soulslike sviluppato da Hexworks e in arrivo tra pochi giorni su PC e console.









Ambientato circa un millennio dopo gli eventi del primo Lords of the Fallen, questo nuovo capitolo mette i giocatori nei panni di un crociato impegnato a evitare il ritorno di Adyr, il dio dei demoni. Lo scopo del protagonista sarà quello di purificare i cinque fari corrotti che permetteranno ai seguaci di Adyr di completare il rituale necessario al suo ritorno nel mondo.

Il video presente qui in alto illustra alcune delle caratteristiche del gioco, tra cui le classi, le scuole di magia, il legame tra la terra dei vivi e quella dei morti, ma anche il funzionamento della modalità cooperativa e molto altro ancora. Ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 13 ottobre.