Marvel's Spider-Man 2: un nuovo trailer cinematografico

Mancano pochi giorni, ormai, all’uscita di Marvel’s Spider-Man 2, per questo Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer dal taglio cinematografico dedicato proprio all’esclusiva PlayStation 5.









Nel video vediamo Peter Parker e Miles Morales affrontare insieme Venom, una delle principali minacce a cui i due Spider-Man dovranno far fronte in questo nuovo videogioco. Non ci sono sequenze di gameplay, purtroppo, ma si tratta comunque di un trailer ben confezionato.

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile solo su PS5 dal 20 ottobre 2023.