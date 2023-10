Moonring è un RPG roguelike del co-creatore di Dungeon Keeper

Il nome Dene Carter potrebbe suonare familiare ai giocatori più esperti: si tratta di uno degli autori di Dungeon Keeper, che ha poi continuato a collaborare con Peter Molyneux partecipando allo sviluppo di Fable. Ora Dene Carter è tornato sulla scena con un nuovo videogioco di ruolo con elementi roguelike intitolato Moonring.









Moonring mette i giocatori nei panni di un cosiddetto Dreamless, una creatura che non è in grado di sognare ma che agisce come tramite per le divinità. Ambientato nelle lande magiche di Caldera, un tempo oscure ma ora illuminate dalla luce di cinque lune, Moonring si presenta come un videogioco di ruolo open world in cui ogni dungeon è generato proceduralmente.

Si tratta di un videogioco che strizza l’occhio ai grandi classici del passato, soprattutto alla serie di Ultima, ma la particolarità è che è completamente gratuito. Avete letto bene: è già disponibile su Steam al prezzo di… niente. Non dovete far altro che riscattarlo e sarà vostro per sempre.