Warcraft Rumble in uscita a novembre durante la BlizzCon

Blizzard Entertainment ha annunciato la data di uscita di Warcraft Rumble, lo spin-off mobile della celebre serie strategica. Il videogioco sarà disponibile dal 3 novembre sui dispositivi Android e iOS. Il lancio ufficiale avverrà in concomitanza con la BlizzCon 2023, che partirà proprio in quella data.

“Warcraft Rumble è una gioiosa versione per dispositivi mobili dei più grandi successi di Azeroth, realizzata con amore da un team con radici profonde nell’universo di Warcraft“, dichiara John Hight, responsabile generale del franchise Warcraft. “Grazie al supporto dei giocatori che hanno partecipato alla closed beta, il pre-lancio nei paesi interessati è stato entusiasmante e ora è arrivato il momento di condividere il divertimento con il resto del pianeta. Non vediamo l’ora di offrire Warcraft Rumble ai giocatori di tutto il mondo il 3 novembre. Siamo certi che sia i fan di lunga data, sia i giocatori che si avvicinano per la prima volta all’universo di Warcraft troveranno l’esercito perfetto per scatenare il proprio stile personale di caos gioioso!”