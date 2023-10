Ubisoft: in arresto cinque ex dirigenti per molestie sessuali

Cinque ex dirigenti di Ubisoft sono stati arrestati dalla Police Nationale francese a seguito di un’indagine lunga un anno su aggressioni e molestie sessuali all’interno dell’azienda. Secondo Libération, quotidiano d’Oltralpe, due sono stati posti in custodia cautelare quest’oggi, mentre gli altri tre messi in stato d’arresto nella giornata di ieri.

Tra gli arrestati, inoltre, ci sono anche l’ex creative director Serge Hascoet e l’ex vicepresidente Tommy François, che hanno lasciato il publisher francese nell’estate del 2020 in seguito a casi ulteriori di discriminazioni all’interno dello studio parigino. Secondo Maude Beckers, l’avvocato della querelante, l’atteggiamento utilizzato dall’azienda è di natura sistemica.