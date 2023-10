Gothic II Complete Classic è in uscita su Nintendo Switch

THQ Nordic ha annunciato l’uscita di Gothic II Complete Classic su Nintendo Switch. Dopo aver portato il primo titolo della serie targata Piranha Bytes sulla console della Casa di Kyoto, ecco che il publisher si prepara a pubblicare anche il sequel.









Si tratta di una conversione che include sia il videogioco base che l’espansione Night of the Raven, già implementata all’interno dell’esperienza. Ciò significa che la difficoltà sarà mediamente più elevata, come ben sapranno i veterani della serie. Gli sviluppatori hanno poi rimappato i controlli affinché il gioco sia godibile con i JoyCon, senza dimenticare di dare una svecchiata all’interfaccia.

Gothic II Complete Classic sarà disponibile su Nintendo Switch dal 29 novembre al prezzo di € 29,99.