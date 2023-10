Cyberpunk 2077: annunciato un progetto live-action

CD Projekt RED ha annunciato di aver stretto una collaborazione con la compagnia di produzione televisiva e cinematografica Anonymous Content: la partnership porterà alla realizzazione di una trasposizione live-action di Cyberpunk 2077. Anonymous Content è la compagnia responsabile della produzione di serie TV acclamate, tra cui True Detective e Mr. Robot, ma anche di film pluripremiati, come The Revenant e Spotlight.

Viene fatto sapere che lo studio polacco sta lavorando direttamente con il direttore dello sviluppo Ryan Schwartz, il direttore creativo David Levine, e il responsabile per la televisione Garret Kemble, lasciando intendere che il progetto in questione possa essere una serie TV. Tuttavia non ci sono ancora conferme in tal senso.

CD Projekt RED spiega che il progetto è ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo, tant’è che le due compagnie sono alla ricerca di uno sceneggiatore che sia in grado di raccontare una storia inedita ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077. Viene precisato che il progetto verrà realizzato da Anonymous Content in stretta collaborazione con gli sviluppatori del videogioco, come già avvenuto in passato nel caso dell’anime Cyberpunk: Edgerunners.

Ricordiamo che pochi giorni fa è stata pubblicata l’espansione Phantom Libery di Cyberpunk 2077. Qui trovate la nostra recensione.