Telltale Games: licenziamenti per lo studio di The Wolf Among Us 2

Telltale Games ha licenziato un numero imprecisato di dipendenti a causa delle “difficili condizioni del mercato“, questa la motivazione fornita dalla stessa compagnia in una breve nota diffusa via social.

“Non abbiamo preso questa decisione alla leggera, il nostro impegno nei confronti della narrazione rimane immutato,” si legge nel comunicato. “Siamo grati a tutti per la loro dedizione in questo viaggio, e stiamo cercando di supportare per quanto possibile tutte le persone coinvolte. Tutti i progetti in sviluppo sono ancora in produzione, ma non abbiamo altri aggiornamenti da darvi.”

Il cinematic artist Jonah Huang, una delle persone licenziate, ha scritto su Twitter che gran parte del team di The Wolf Among Us 2 è stato licenziato a settembre. Huang ha precisato che il suo team era già molto piccolo, sebbene non si conoscano effettiamente le sue dimensioni.