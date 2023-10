Annunciato Commandos: Origins per PC e console

La celebre serie di tattici in tempo reale inaugurata da Pyro Studios sta per tornare con Commandos: Origins, un nuovo videogioco sviluppato da Claymore Game Studios e prodotto da Kalypso Media, ora detentore dei diritti del franchise.









Commandos: Origins racconterà gli esordi della famosa, o famigerata a seconda dei punti di vista, squadra d’élite che opera sul fronte della Seconda Guerra Mondiale, spesso dietro le linee nemiche. Questo nuovo titolo ci porterà ai giorni in cui il berretto verde Jack O’Hara ha fondato l’unità per portare a termine missioni che chiunque altro avrebbe considerato suicide.

Per completare ogni missione bisognerà sfruttare le capacità dei sei membri della squadra: il Berretto verde, il Geniere, il Cecchino, il Pilota, il Sommozzatore e la Spia dovranno combinare le loro abilità per affrontare gli incarichi più impegnativi. Solo grazie a un piano ben congegnato, e alla combinazione di furtività e distruzione, questa truppa d’élite riuscirà a trionfare sulle forze soverchianti del Terzo Reich.

Commandos: Origins porterà i giocatori in giro per il mondo, dalle pianure ghiacciate dell’Artico ai vasti deserti dell’Africa, dalle coste occidentali dell’Europa al fronte orientale, all’interno di livelli dettagliati, variegati e interattivi che offrono più approcci per portare a termine l’obiettivo. Il gioco supporterà anche la modalità cooperativa locale in split-screen oppure online.

Commandos: Origins non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2024.