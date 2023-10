Detective Pikachu Returns è disponibile da oggi

In esclusiva su Nintendo Switch, è da oggi disponibile Detective Pikachu Returns, la nuova iterazione del franchise sullo storico protagonista di Pokémon, comparso recentemente in un film. Il gameplay combinerà elementi di avventura e rompicapo, offrendo un’esperienza coinvolgente e diretta in cui i giocatori potranno interagire con i personaggi e risolvere gli enigmi per progredire nella storia.









Insieme al giovane universitario Tim Goodman, capace di comunicare con Pikachu e, tramite lui, con i Pokémon, sarà possibile raccogliere informazioni preziose e vivere appieno l’atmosfera magica di Ryme City, dove umani e Pokémon convivono in armonia. La collaborazione con i Pokémon sarà un elemento chiave per la risoluzione dei misteri: molti di essi, infatti, metteranno a disposizione di Pikachu le loro abilità uniche e indispensabili per raccogliere indizi, seguire le tracce disseminate nella città e attraversare gli scenari cavalcandoli.