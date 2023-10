PlayStation 5: ecco il nuovo modello

Sony proporrà un nuovo modello PlayStation 5 in occasione delle vacanze natalizie. Il lancio, infatti, è previsto a novembre negli Stati Uniti, e in Europa arriveranno per l’appunto qualche mese dopo.

“Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei giocatori, i nostri team di ingegneria e progettazione hanno collaborato su un nuovo fattore di forma che offre maggiore scelta e flessibilità. Le stesse funzionalità tecnologiche che rendono PS5 la migliore per giocare sono racchiuse in un fattore di forma più piccolo, insieme a un’unità disco Blu-ray Ultra HD collegabile e un SSD da 1 TB per più spazio di archiviazione interno”, ha dichiarato Sid Shuman nel messaggio odierni su PlayStation Blog. Un supporto orizzontale sarà incluso con il nuovo modello PS5. Anche un nuovo supporto verticale compatibile con tutte le PS5, al prezzo di 29,99 euro. Per conoscere ulteriori dettagli, ecco il link.



I prezzi per il nuovo modello PS5 sono i seguenti:

PS5 con Ultra HD Blu-ray – 549,99 euro.

PS5 Digital Edition – 449,99 euro.