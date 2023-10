RoboCop: Rogue City, un trailer sulle meccaniche RPG

Nacon e Teyon sono tornati a mostrare RoboCop: Rogue City tramite un nuovo trailer che mette in risalto le meccaniche RPG presenti nel gioco.









Il filmato mostra RoboCop in azione a Detroit mentre indaga su crimini, fa multe ad auto in divieto di sosta, e tiene testa ai criminali più spietati della citta. Durante l’avventura avremo modo di potenziare alcune caratteristiche del protagonista, come la sua capacità di deduzione o i suoi riflessi, sbloccando nuove abilità passive e vari poteri. Non è tutto, però, giacché nel corso delle missioni avremo modo di compiere alcune semplici scelte morali, decidendo di servire la legge senza se e senza ma, oppure chiudendo un’occhio per schierarsi dalla parte dei cittadini.

RoboCop: Rogue City sarà disponibile dal 2 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Una demo è scaricabile tramite Steam in occasione del Next Fest che si sta tenendo in questi giorni.