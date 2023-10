EA Sports UFC 5: ecco un nuovo video di presentazione

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo video di presentazione dedicato a EA Sports UFC 5, il videogioco sportivo sulle arti marziali miste in uscita questo mese su PC e console.









Il video mette in risalto le prodezze tecniche del motore Frostbite, presentando aggiornamenti grafici che vanno dall’illuminazione dinamica alla riproduzione fedele dei personaggi, fino ai capelli e agli indumenti realistici. Le migliorie significano anche che gli effetti dei colpi subiti vengono riprodotti sui corpi dei combattenti in modo realistico. Inoltre, la nuova fisica e i sistemi particellari incrementano il sangue e il sudore all’interno dell’Ottagono per riprodurre il vivo dell’azione.

Utilizzando telecamere, animazioni e Frostbite aggiornati, EA Sports UFC 5 includerà momenti cinematografici pre-combattimento, tra i round e post-combattimento più realistici, portando a un livello superiore la tensione che si crea prima di entrare nell’Ottagono. Grazie a Frostbite e a un significativo aggiornamento delle funzionalità di illuminazione e rendering, inclusi l’ombreggiatura di pelle, occhi, capelli, corpo dei combattenti aggiornati e tecnologia di animazione facciale leader del settore, i combattenti risultano molto più autentici.

Ricordiamo che EA Sports UFC 5 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 27 ottobre 2023.