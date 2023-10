Diablo IV: ecco tutte le novità sul prossimo aggiornamento

Diablo IV, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, si aggiornerà a breve con le patch patch 1.2.0 e 1.2.1, in preparazione della Stagione del Sangue, in arrivo a brevissimo. Il progettista di gioco associato Charles Dunn, il capo progettista del bilanciamento Adam Jackson e Adam Fletcher hanno introdotto la filosofia di progettazione dietro ai cambi alle classi e al bilanciamento dei danni, agli aggiornamenti alle resistenze e agli oggetti, ai nuovi oggetti unici e non solo.









Sono in arrivo anche una serie di miglioramenti per le classi, come gli effetti di scala per molte meccaniche in tutte le classi. Tra queste, un aumento dei danni per l’abilità Blood Rage del Barbaro e per l’abilità Victimize del Druido, e un aumento della velocità di ramp-up per l’abilità Incinerate dello Stregone. Questi cambiamenti sono stati pensati per andare di pari passo con le già citate modifiche alle resistenze elementali, agli oggetti unici e ai Damage Buckets, per consentire una maggiore varietà e flessibilità delle build.