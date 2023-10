JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH in arrivo nel 2024

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, sviluppato da Byking e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, arriverà il prossimo 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I giocatori potranno selezionare le proprie squadre 2 contro 2, ognuna capace di eseguire una vasta gamma di potenti attacchi e combo. A seconda della combinazione di personaggi scelta sarà possibile avere dinamiche di poteri e sinergie.









JUJUTSU KAISEN CURSED CLASHoffrirà una modalità storia basata sulla prima stagione dell’anime e Jujutsu Kaisen 0, consentendo ai giocatori di affrontare nemici impegnativi in intensi combattimenti 2 contro 2. Per mettere alla prova le numerose abilità maledette insieme o contro gli amici, al lancio saranno disponibili anche una modalità competitiva e cooperativa online, che consentiranno di fare squadra con altri utenti e affrontare avversari in tutto il mondo in battaglie occasionali o classificate.