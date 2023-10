Company of Heroes è ora su Nintendo Switch

Company of Heroes, sviluppato da Relic Entertainment, arriva quest’oggi sulla console della Grande N con un sistema di controllo adattato per gli utenti Nintendo. ll classico di strategia includerà anche Opposing Fronts e Tales of Valor, in un unico bundle.

Si potranno impartire ordini e mettere in pratica le tattiche necessari in maniera semplice, in modo da agevolare i combattimenti frenetici tra e squadriglie durante le battaglie feroci che vanno dallo sbarco del D-Day fino alla liberazione della Normandia. Company of Heroes Collection supporterà solo le modalità per giocatore singolo al lancio, mentre il multiplayer è previsto per un aggiornamento successivo.