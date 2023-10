Haunted House, il classico Atari rivisitato e ammodernato, è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Considerato un tributo al classico titolo Atari 2600 adatto per tutte l’età, nonché il primissimo survival horror della storia dei videogiochi, Haunted House è un’avventura 3D isometrica ambientata in una magione spettrale ricca di personaggi colorati.









In Haunted House i giocatori vestono i panni di Lyn Graves, nipote del leggendario cercatore di tesori Zachary Graves. Lyn visita la magione di suo zio con i suoi migliori amici solo per scoprire che è stata infestata da fantasmi e mostri che rapiranno immediatamente i suoi compagni di avventura. Per liberarli, Lyn dovrà recuperare i frammenti di un’urna magica e ricostruirla.