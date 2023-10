Microsoft può acquisire Activision, via libera dal Regno Unito

Forse ci siamo: dopo quella che è sembrata un’eternità, Microsoft ha ricevuto il via libera definitivo dal Regno Unito per portare a termine l’acquisizione di Activision Blizzard King.

La CMA, ossia l’ente antitrust britannico, ha dato il suo benestare dopo che Microsoft si è impegnata a cedere a Ubisoft i diritti per lo streaming dei giochi Activision Blizzard King. L’antitrust ha definito questa mossa come “gamechanger“, affermando che promuoverà la concorrenza sul mercato. “Permetterà a Ubisoft di offrire i contenuti di Activision a prescindere dal business model, inclusi servizi in abbonamento con più giochi,” si legge nel comunicato. “Inoltre permetterà ai provider di servizi di cloud gaming di usare sistemi operativi non-Windows per i contenuti di Activision, riducendo i costi e aumentando l’efficienza.”

In una nota stampa diffusa in queste ore, il CEO di Activision Bobby Kotick ha dichiarato che non ci sono più ostacoli sulla strada dell’acquisizione, per questo motivo l’accordo con Microsoft dovrebbe concludersi definitivamente a stretto giro. Ricordiamo, infine, che Microsoft e Activision hanno fino al 18 ottobre per concludere l’acquisizione, pertanto è molto probabile che già nei prossimi giorni riporteremo la notizia della conclusione di questa lunga vicenda.