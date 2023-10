Marvel's Spider-Man 2: pubblicato il trailer di lancio

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno pubblicato il trailer di lancio di Marvel’s Spider-Man 2, l’action adventure in uscita tra pochi giorni esclusivamente su PS5.









Viene da sé che il video presenta molti spoiler, come molti trailer di lancio, e che probabilmente non dovreste visionarlo nel caso voleste restare a digiuno di informazioni sul titolo in questione.

In ogni caso, vi ricordiamo semplicemente che Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile su PS5 dal 20 ottobre. A breve, inoltre, pubblicheremo la nostra recensione.