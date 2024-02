Crusader Kings III: annunciata l'espansione Legends of the Dead

Paradox Interactive ha svelato la tabella di pubblicazione dei nuovi contenuti di Crusader Kings III che partirà a marzo con l’uscita dell’espansione Legends of the Dead.









In arrivo su PC il 4 marzo, Legends of the Dead introdurrà diverse novità, tra cui la possibilità di commissionare un’epica narrazione della storia della propria famiglia o creare la reputazione eroica attraverso grandi gesta. Promuovendo questa leggenda sarà possibile incrementare la gloria della propria dinastia. Verranno inoltre introdotte due nuove eredità dinastiche: una nuova eredità dinastica eroica per gli eredi di personaggi leggendari, che utilizza le grandi gesta degli antenati per giustificare le rivendicazioni del lontano passato, e un’eredità di legittimità che promuove i membri della dinastia come veri sovrani di un regno.

I personaggi leggendari potranno inoltre costruire nuovi edifici d’élite e accedere a eventi unici. Ma attenzione, perché l’espansione aggiungerà anche nuove terribili malattie come il flusso di sangue, il morbillo e il fuoco sacro, senza dimenticare il flagello del medioevo: la pestilenza della morte nera.

Legends of the Dead sarà acquistabile singolarmente, ma sarà anche inclusa nel terzo season pass di Crusader Kings III. Questo darà accesso anche alle espansioni Roads to Power e Wandering Nobles, previste rispettivamente durante il terzo e il quarto trimestre dell’anno.