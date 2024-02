Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi di febbraio

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento della casa di Redmond, si aggiornerà a brevissimo con dei nuovi giochi in arrivo nella metà di febbraio, dopo l’incursione di altrettante opere degne di note. Primeggia in questa tornata, in tal senso, Tales of Arise, la produzione di Namco Bandai Entertainment, che da poco ha rilasciato Beyond the Dawn, il DLC che racconta ulteriori dettagli di trama. E arriva proprio… oggi.

Le altre opere, invece, verranno spalmate negli ultimi giorni del mese. Stiamo parlando di Maneater, già disponibile su Xbox Game Pass e ora anche presente su PlayStation Plus, di Bluey: The Videogame, Madden NFL 24, Indivisible, Space Engineers e Warhammer 40,000: Boltgun.