Ender Magnolia: Bloom in the Mist è stato annunciato al Nintendo Direct

Durante il recentissimo Nintendo Direct tenutosi quest’oggi, è stato presentato anche Ender Magnolia: Bloom in the Mist, seguito dell’apprezzato Ender Lilies: Quietus of the Knights, disponibile su PC (Steam), Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.









Del titolo, al momento, non si sa nulla della trama né delle eventuali modifiche in termini di sistema di combattimento, nonostante il trailer mostri un mondo comunque devastato, da recuperare a ogni costo. Il titolo verrà distribuito esclusivamente su Nintendo Switch.