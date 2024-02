Street Fighter 6: Ed è disponibile, ecco il trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Street Fighter 6 che introduce Ed, il ventunesimo combattente del picchiaduro. Per l’occasione è stato confezionato un apposito trailer di lancio.









Ed è un pugile che combatte utilizzando i suoi poteri psicotici. Il personaggio è ora disponibile in tutte e tre le modalità di gioco, quindi i giocatori possono affrontarlo in Fighting Ground, accrescere il proprio legame con lui come ultimo Maestro aggiunto al World Tour ed equipaggiare il proprio avatar con le mosse del pugile in Battle Hub.

Ed è sbloccabile singolarmente spendendo 350 Fighter Coins, mentre i possessori della Deluxe Edition, della Ultimate Edition, e dell’Year 1 Character/Ultimate Pass possono sbloccarlo senza costi aggiuntivi.