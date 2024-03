Mediterranea Inferno vince il premio Excellence in Narrative

Sviluppato da Santa Ragione (Lorenzo Radaelli) e da Eyeguys, Mediterranea Inferno ha vinto il premio per la miglior narrativa alla kermesse Independent Games Festival Awards, divenendo inoltre il primo videogioco italiano premiato nella manifestazione. Qua la nostra recensione.









Il giocatore esplorerà i demoni interiori di tre amici d’infanzia durante una vacanza estiva, aiutandoli a riavvicinarsi e a riscoprire sé stessi mentre porterà alla luce segreti, paure e ossessioni. Una visual novel evocativa e inquietante, dal creatore di Milky Way Prince – The Vampire Star.