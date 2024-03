Crown of Greed è stato annunciato

Crown of Greed, sviluppato da BLUM Entertainment e pubblicato da Consoleaway, è stato annunciato nella giornata odierna, con data d’uscita fissata per il 2025. Il titolo strategico promette un’avventura piena di creature mitiche e antiche leggende, ispirate alla mitologia slava, come Gord.











Il titolo si ambienterà nelle terre di Rodovia, dove un drago semina il caos con la sua magia sinistra. In qualità di sovrano, spetterà al giocatore combattere le forze oscure e proteggere i villici. Gli NPC possiedono il proprio libero arbitrio e intricati sistemi di intelligenza artificiale: sarà fondamentale influenzarli.