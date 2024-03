Dead Island 2: SOLA, la seconda espansione, è in arrivo ad aprile

Dead Island 2, sviluppato da Dumbster Studios e pubblicato da Deep Silver, accoglierà il prossimo 17 aprile 2024 la seconda espansione della sua opera, recensita dal nostro Emanuele Feronato. Un virus letale si diffonde nella valle, trasformando i suoi abitanti in zombie famelici. Attirati al festival da un enigmatico messaggio di avvertimento, i giocatori devono esplorare le rovine di SoLA e porre fine a questa minaccia ultraterrena.









Un festival musicale intriso di sangue nel cuore di Los Angeles (o HELL-A, come ci piace chiamarla) suona a un ritmo minaccioso che trasforma i vivi in zombie e che può essere ascoltato in tutto il mondo. il Whipper, una nuova variante di zombie, reso folle dal disgusto per se stesso dall’Autophage. E Clotter, un altro nuovo inquietante zombie, che può decomporsi in un disgustoso ammasso di sangue, rendendosi immune dai danni in quella forma, per poi riformarsi altrove per continuare a combattere.