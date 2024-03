SMITE 2: svelata Ecate, la prima divinità

Titan Forge Games ha svelato oggi che Ecate sarà la prima divinità in arrivo esclusivamente su SMITE 2. La dea greca della stregoneria si unisce alla formazione iniziale di divinità dell’alpha nel sequel del pluripremiato MOBA d’azione in terza persona. La transizione di SMITE 2 all’Unreal Engine 5 ha reso possibili le abilità, gli effetti visivi e il design etereo della dea ellenica.









I risultati di questa transizione si possono osservare nelle abilità di Ecate. L’abilità Attraversa mondi cambia il design visivo circostante per Ecate e le divinità nemiche colpite dall’effetto. Divora-incantesimi, un’altra abilità unica, consente a Ecate di caricare una sfera nel vivo della battaglia per infliggere danni in base alle abilità alleate e nemiche attivate nelle vicinanze.