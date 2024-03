Rise of the Ronin è disponibile, ecco il trailer di lancio

Sviluppato da Team Ninja e pubblicato da PlayStation Studios, Rise of the Ronin è il nuovo Action RPG tematicamente vicino al sottogenere soulslike, ora disponibile in esclusiva su PlayStation 5. L’opera, recensita dal nostro Kommissario, conduce i giocatori nello scenario inedito del Periodo Bakumatsu, un momento in cui passato e novità coinvolgono il Giappone feudale, travolto da una tremenda guerra civile e dall’arrivo delle navi nere provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa.









Nei panni di un ronin, un samurai senza padrone, il giocatore potrà scrivere il suo destino. Osserverà il corso della storia cambiare in base alle sue scelte e ai personaggi con cui deciderà di allearsi durante il viaggio, prendendo decisioni cruciali per le missioni, tra cui assassinare o proteggere personaggi chiave, mentre plasmerà il corso della storia grazie a un elaborato sistema di scelte multiple.