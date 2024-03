Braid: Anniversary Edition includerà 35 nuovi livelli

Braid: Anniversary Edition, sviluppato e pubblicato da Number None, arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switche e mobile (iOS e Android) il prossimo 30 aprile 2024. Pubblicato originariamente nel 2008, si tratta di un’edizione più arricchita e definita per le console moderne. Nella giornata odierna, Jonathan Blow, autore dell’opera, ha annunciato che includerà 35 nuovi livelli. L’obiettivo, in tal senso, è rilanciare la produzione nel panorama odierno.









Braid è un puzzle-platform, disegnato in uno stile pittorico nonché particolareggiato, in cui è possibile manipolare il flusso di tempo in modi strani e insoliti. Da una casa in città, viaggia verso una serie di mondi e risolvi enigmi per salvare una principessa rapita.