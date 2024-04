Hollow Knight: Silksong classificato da PEGI ed ESRB

Dopo anni di attesa, l’uscita di Hollow Knight: Silksong potrebbe finalmente essere dietro l’angolo ora che il gioco è stato valutato sia dal PEGI che dall’ESRB, rispettivamente gli enti di classificazione dei videogiochi in uscita in Europa e Stati Uniti.

Lo scopriamo grazie alla recentissima pubblicazione della pagina del prodotto sul Microsoft Store: qui leggiamo che Hollow Knight: Silksong ha ricevuto un rating 7+ dal PEGI per via della violenza moderata inclusa nel gioco. Sulla medesima pagina rivolta al pubblico statunitense, invece, leggiamo che il gioco ha ottenuto il rating “E for Everyone” dall’ESRB, ma è comunque consigliato a un pubblico dai 10 anni in su.

Solitamente la valutazione da questi enti è uno degli ultimi passaggi prima della pubblicazione di un videogioco, pertanto è molto probabile che a breve venga annunciata la data di uscita dell’attesissimo metroidvania targato Team Cherry.