RGG Studio al lavoro su un nuovo Like a Dragon

Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA hanno confermato di essere al lavoro su un nuovo videogioco della serie Like a Dragon, precedentemente nota in Occidente con il nome di Yakuza.









Durante l’ultimo episodio di Ryu Ga Gotoku Studio TV, il director Masayoshi Yokoyama ha fatto sapere che il videogioco in lavorazione non è Yakuza Kiwami 3, rifacimento del terzo capitolo della serie, anche se non viene escluso che possa vedere la luce in futuro.

A questo punto non sappiamo di cosa si tratti: potrebbe essere un sequel di Like a Dragon: Infinite Wealth, oppure un altro spin-off sulla scia di The Man Who Erased His Name. I dettagli di questo nuovo progetto verranno svelati prossimamente.